Названы победители псковского киберфестиваля

20:38, 05 сентября 2023, ПАИ

Подведены итоги киберфестиваля «ITочка роста цифровой молодёжи», который прошёл в Пскове в СРП «Простория». Об этом сообщается в группе фестиваля в соцсети «ВКонтакте».

Соревнования шли по различным видам спорта: компьютерному спорту, фиджитал-спорту, спортивному программированию, онлайн-шахматам.

Все желающие смогли поучаствовать в виртуальной реальности VR, игровой зоне, выставке моделей стендового моделизма, страйкболе, рисовании 3D-ручками, запуске маленьких коптеров, создании фэнтезийных карт, раскраске с дополненной реальностью, исследовании с помощью USB-микроскопа, хромакей-фотозоне.

Также на фестивале прошло голосование на площадке избирательной комиссии Псковской области за лучшую киберспортивную дисциплину.

В завершение члены жюри выбрали лучший костюм косплей-шоу.

Победителем первенства Псковской области по компьютерному спорту в дисциплине Counter-Strike стала псковская команда m1x. Серебро забрали псковичи Royal-Legion. Замкнули тройку лидеров великолучане 34 yo talents.

В дисциплине Dota 2 сильнее всего оказались киберспортсмены из команды «Псковский Стампид». Второе место осталось за псковичами из команды Not players. Бронзовые награды получили великолучане Blue lock.

В турнире по компьютерной игре Hearthstone золото взял Алексей Степанов, второе место занял Захар Кузнецов, а замкнул тройку лидеров Илья Женоватюк.

Владислав Кияшко стал обладателем золотой награды в спортивном программировании в рамках конкурса администрации Пскова «Есть идея». Егор Меньщиков оказался обладателем серебряной награды. Варвара Четвертная стала бронзовым призёром.

На чемпионате Псковской области по фиджитал-спорту в дисциплине «фиджитал-ритм симулятор» первое место заняла Олеся Дмитриева. Второе место досталось Анне Филипповой. Бронзу забрала Виктория Сидорова.

Тихон Соловьёв выиграл в соревнованиях по фиджитал-спорту в дисциплине «фиджитал-панна» до 14 лет. Второе и третье места заняли Нарек Мелконян и Александр Балашов соответственно. В возрастной категории старше 14 лет победу одержал Айбек Раим, второе место занял Игорь Исаков, а замкнул тройку лидеров Евгений Иванов.

В соревнованиях по онлайн-шахматам победителем стал Иван Дмитриев, серебро досталось Святославу Самсонову, а бронзовую награду забрал Дмитрий Герасимов.

Гран-при конкурса косплея выиграла Дарья Груздева. Награду за лучший костюм в номинации «Крафт» получила Алина Плисецкая. В номинации «Пошив» лучше всех оказалась Дина Писанова. За лучшее одиночное выступление награду получил Дмитрий Яковлев, а в тандеме зрелищнее всего выглядели Анна Веркеенко и Анна Осташкина.

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