Завершается ремонт спортзала в Великолукском медколледже

22:29, 05 сентября 2023, ПАИ

Завершается ремонт спортивного зала Великолукского медицинского колледжа. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе образовательного учреждения.

В частности, на данный момент выполнили демонтаж шведских перегородок и экранов радиаторов, заменили деревянные окна в коридоре и спортзале на ПВХ-блоки, обновили освещение и произвели капремонт всей электросистемы комплекса спортзала.

Ремонт осуществляется при помощи гранта на развитие инфраструктуры и материального обеспечения учебного процесса.

Напомним, 17 ноября 2022 года в Нижнем Новгороде завершился финал Всероссийского конкурса «Большая перемена» для студентов колледжей и техникумов. По итогам определили 20 лучших организаций среднего профессионального образования России. Великолукский медицинский колледж вошёл в число лучших и получил два миллиона рублей на развитие образовательной среды.