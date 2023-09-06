Более 2 млрд рублей направят на ремонт федеральной дороги в Псковской области

11:13, 06 сентября 2023, ПАИ

Участок федеральной дороги А-122 протяжённостью более 68 км отремонтируют в Псковской области. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

Ремонтируемый участок (км 596+300 – км 664+764) расположен в Великолукском и Новосокольническом районах. Подрядчику предстоит устранить имеющиеся дефекты и восстановить элементы дороги, не затрагивая конструктивных и других характеристик надёжности и безопасности. Работы будут проходить в три этапа: в настоящее время на сайте ЕИС опубликована информация по двум из них.

Так, на втором этапе подрядчику предстоит отремонтировать участок протяжённостью в 20 км. Максимальная цена контракта составляет 859,89 млн рублей. Будут проведены демонтажные работы, обновлено дорожное покрытие, тротуары и водопропускные трубы, установлены новые автобусные павильоны и т. п. Далее будут отремонтированы ещё 30 км дороги, на эти цели заложено 1,265 млрд рублей. Окончание работ в обоих случаях должно завершиться 15 октября 2024 года.

Проектные и изыскательные работы для ремонта дороги выполняла компания «Уралгеопроект». В соответствии с контрактом, работы планировалось закончить до 25 сентября текущего года. Заказчиком выступает ФКУ управление федеральных автомобильных дорог Северо-Запад имени Н. В. Смирнова Федерального дорожного агентства, средства на ремонт поступят из федерального бюджета.

Напомним, автодорога А-122 автомобильная дорога А-114 – Устюжна – Крестцы – Яжелбицы – Великие Луки – Невель образована в 2020 году постановлением Правительства РФ N 465 «О внесении изменений в перечень автомобильных дорог общего пользования федерального значения». Федеральная трасса проходит по территории трёх областей – Псковской, Новгородской и Вологодской. Ранее сообщалось, что на нескольких участках автомобильной дороги А-122 установят стационарное освещение.