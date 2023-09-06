Тридцать жителей Пскова решили стать донорами костного мозга в рамках проекта #ДавайВступай!

12:28, 06 сентября 2023, ПАИ

Участниками проекта по поддержке донорского движения #ДавайВступай! от Федерального медико-биологического агентства стали более 50 псковичей. Все они сдали кровь в мобильном пункте, который работал во вторник, 5 сентября, в центре Пскова. 30 жителей города также внесли свой вклад в борьбу с болезнями крови – сдали образцы для внесения в федеральный реестр доноров костного мозга, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства Псковской области.

Кровь в мобильном пункте сдавали и депутаты Псковского областного Собрания.

Сейчас в федеральном регистре содержатся данные о почти 205 тысячах доноров костного мозга. При этом ежегодно трансплантация костного мозга требуется более чем 5 тысячам россиян, из которых 900 – дети. Ближайшая цель – 500 тысяч человек. Это позволит отказаться от обращения к зарубежным регистрам.

Чтобы вступить в федеральный регистр доноров костного мозга, необходимо подать заявление через портал Государственных услуг или обратиться в учреждение Службы крови.

Для пациента, нуждающегося в трансплантации костного мозга, наиболее результативен поиск неродственного донора в том регионе, где он проживает. Поэтому важно участие в социальной миссии донорства жителей каждого региона страны. Чтобы вступить в регистр достаточно сдать 2–3 мл крови.

11 октября в Пскове планируется провести мероприятия, разъясняющие безопасность процедуры донорства костного мозга и его социальную значимость. В их числе – мономарафон амбассадора донорства костного мозга Артёма Алискерова, перенёсшего лейкоз и многочисленные курсы химиотерапии. С 1 сентября по 10 ноября в 72 городах он каждый день будет пробегать 42-километровую дистанцию в поддержку донорского движения.