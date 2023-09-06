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Спорт

Студентов ПсковГУ наградили золотыми знаками ГТО

Студентов Псковского государственного университета наградили золотыми знаками отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» пятой, шестой, седьмой и восьмой степеней. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе вуза.

Фото здесь и далее: пресс-служба ПсковГУ

Обладателями золотого значка стали Олег Леонтьев, Илья Миронов, Иван Ершов, Альберт Злобин, Никита Тюльков, Марина Худякова, Марина Заволока, Анастасия Красилова, Олеся Семенова, Елизавета Николаева, Полина Егорченко, Алина Антонова и Никита Семенюк.

Напомним, что недавно 450 школьников получили золотые значки ГТО.

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