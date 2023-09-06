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Общество

Автобусная остановка появится на месте разрушенного здания в Невельском районе 

Новая автобусная остановка появится на месте разрушенного здания в деревне Чернецово Невельского района. Соответствующее поручение дал губернатор Псковской области Михаил Ведерников врио председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Станиславу Стармолотову в рамках рабочего визита в Невельский район, передает корреспондент ПАИ.

Фото: ПАИ

Пока жители вынуждены осуществлять посадку в автобус вблизи разрушенного здания бывшего Дома культуры. 

«Фактически остановка есть, но она никак не обозначена», – сказали жители деревни. 

Произвести демонтаж разрушенного строения и установить павильон поручено до 15 октября.

Жители отмечают, что автобус необходим, так как  утром развозит детей в местную школу и привозит обратно. Этим же рейсом пользуются пенсионеры, например чтобы добраться до ближайшего ФАПа.

Напомними, что в рамках рабочего визита в Невельский район Михаил Ведерников также посетил площадку регионального конкурса на лучшее ветеранское подворье.

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