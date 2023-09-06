Автобусная остановка появится на месте разрушенного здания в Невельском районе

17:14, 06 сентября 2023, ПАИ

Новая автобусная остановка появится на месте разрушенного здания в деревне Чернецово Невельского района. Соответствующее поручение дал губернатор Псковской области Михаил Ведерников врио председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Станиславу Стармолотову в рамках рабочего визита в Невельский район, передает корреспондент ПАИ.

Пока жители вынуждены осуществлять посадку в автобус вблизи разрушенного здания бывшего Дома культуры.

«Фактически остановка есть, но она никак не обозначена», – сказали жители деревни.

Произвести демонтаж разрушенного строения и установить павильон поручено до 15 октября.

Жители отмечают, что автобус необходим, так как утром развозит детей в местную школу и привозит обратно. Этим же рейсом пользуются пенсионеры, например чтобы добраться до ближайшего ФАПа.

Напомними, что в рамках рабочего визита в Невельский район Михаил Ведерников также посетил площадку регионального конкурса на лучшее ветеранское подворье.