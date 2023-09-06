Депутаты Псковской гордумы: Людям небезразлична среда, в которой они живут

17:35, 06 сентября 2023, ПАИ

В Пскове в каждом округе есть люди, готовые тратить силы и энергию на преобразование места, в котором живут. Об этом заявили депутаты Псковской городской Думы Юрий Бурлин и Иван Мешков на пресс-конференции в медиацентре ПАИ сегодня, 6 сентября.

«У нас пул помощников в каждой части микрорайона, как бы ни был он территориально разбросан, есть люди, настоящие лидеры общественного мнения, – подчеркнул Юрий Бурлин. – Им небезразлична среда, в которой они живут. В нашей работе важен конструктив, а не «Баба-яга против».

Иван Мешков также заметил, что есть люди, готовые только критиковать, и таких он приглашает присоединиться к общественной работе. «Давайте вместе. Кто-то готов сразу включиться в решение вопроса, а кто-то тихо исчезает», – поделился депутат.

Он также подчеркнул, что таким образом в общественный процесс вовлекается 20-30 % избирателей.