Псковичи смогут онлайн задать налоговикам вопросы о ЕНС
Псковская налоговая служба проводит обучающие онлайн-вебинары, на которых сотрудники консультируют налогоплательщиков по вопросам, связанным с введением единого налогового счёта (ЕНС). Ближайший вебинар состоится 7 сентября в 11:00. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УФНС России по Псковской области.
Принять участие в вебинаре можно, перейдя по ссылке.
Кроме того, в рамках мероприятий сотрудники отвечают на наиболее популярные вопросы, заданные в ходе предыдущих онлайн-встреч.
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