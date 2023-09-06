Псковичи смогут онлайн задать налоговикам вопросы о ЕНС

18:29, 06 сентября 2023, ПАИ

Псковская налоговая служба проводит обучающие онлайн-вебинары, на которых сотрудники консультируют налогоплательщиков по вопросам, связанным с введением единого налогового счёта (ЕНС). Ближайший вебинар состоится 7 сентября в 11:00. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УФНС России по Псковской области.

Принять участие в вебинаре можно, перейдя по ссылке.

Кроме того, в рамках мероприятий сотрудники отвечают на наиболее популярные вопросы, заданные в ходе предыдущих онлайн-встреч.