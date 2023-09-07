Два пешеходных перехода появятся на улице Никольской в псковской Родине

08:42, 07 сентября 2023, ПАИ

Два пешеходных перехода скоро появятся на улице Никольской в Родине. Об этом сообщил директор управляющей компании «Псковжилсервис» Андрей Тарасов в группе «Микрорайон «Родина» – Никольская и Владимирская» в соцсети «ВКонтакте».

Ранее глава Псковского района Наталья Федорова в своём телеграм-канале сообщала, что вопрос установки пешеходных переходов на этой улице обсуждали на районной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения.

Напомним, что пешеходный переход могут ликвидировать в центре Пскова.