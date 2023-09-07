Мошенники придумали новую легенду обмана

09:38, 07 сентября 2023, ПАИ

Мошенники придумали легенду обмана с потерей средств на бирже. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на начальника отдела цифровых коммуникаций и связей с общественностью Ассоциации развития финансовой грамотности Марию Румянцеву.

По её словам, мошенники предлагают «вернуть деньги», но для этого необходимо якобы внести предоплату либо ответить на вопросы «инспектора центрального банка». «Другой вариант – «инспектор» подводит пострадавшего к тому, чтобы сообщить ему конфиденциальную информацию, открывающую доступ к интернет-банку и средствам в нём», – пояснила Мария Румянцева.

Она уточнила, что базы клиентов брокеров у мошенников предположительно нет, но в России насчитывается около 26 млн частных инвесторов, поэтому вероятность попасть в цель у мошенников есть.

Ранее эксперт рассказал псковичам, какие уловки используют мошенники для кражи аккаунтов в многопользовательской игре.