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Общество

Пушкинский театральный фестиваль открывается в Пскове

ХХХ Всероссийский Пушкинский театральный фестиваль открывается в Псковской области сегодня, 7 сентября. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского драмтеатра.

Фото: пресс-служба Псковского драмтеатра

Театральный праздник торжественно открывает музыкально-поэтический спектакль «Евгений Онегин. Страницы романа».

Напомним, что фестиваль объединяет спектакли из двух столиц и ведущих региональных театров Центральной России, Сибири, Урала, Северо-Запада. Участниками театрального события стали известные артисты Анна Ковальчук, Сергей Мигицко, Елена Камбурова, Сергей Перегудов.

Отметим, что Пушкинский театральный фестиваль проходит в Пскове в 30-й раз. C 1994 года фестиваль является значимым событием культурного календаря не только города, но и всей театральной России, визитной карточкой театрального Пскова.

Посмотреть программу и купить билеты на спектакли Пушкинского фестиваля можно на официальном сайте мероприятия.

Пушкинский театральный фестиваль проходит при поддержке правительства Псковской области.

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