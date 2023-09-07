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Общество

Школе в Гдовском районе присвоено имя героя Великой Отечественной войны Ивана Баранова

Мемориальную доску герою Великой Отечественной войны капитану Ивану Баранову открыли на здании Чернёвской школы (Гдовский район). Имя героя школе было присвоено решением районного Собрания депутатов.

Фото здесь и далее: районная газета «Гдовская заря»

Памятную доску открыл поисковик Марат Фаляхиев, который в составе поискового движения собирал информацию об Иване Баранове и его поступке, сообщает газета «Гдовская заря». Командир поискового отряда «Неизвестный солдат» Андрей Нудьга передал слова признательности за сохранение памяти об Иване Баранове от родственников героя.

«Для нас, поисковиков, работа в этом направлении не закончена. Важно, чтобы о подвиге Ивана Дмитриевича узнали на его родине – в Луганской народной республике», – подчеркнул он.

В торжественной церемонии приняли участие глава Гдовского района Алексей Васильев, председатель районного Совета ветеранов Вера Кабанова и председатель районного Собрания депутатов Николай Капитон.

Иван Баранов был призван на фронт с первых дней войны. На счету у командира эскадрильи 14-го Гвардейского Краснознаменного истребительного авиаполка им. А. А. Жданова 325 боевых вылетов, 56 воздушных боёв, 9 подтверждённых побед. 14 мая 1944 года в качестве ведущего в составе четырёх самолётов истребителей ЯК-9 по тревоге он направился в район Гдова на отражение бомбардировщиков противника.

Гвардии капитан Иван Баранов в ходе боя с шестью вражескими самолётами ФВ-190 был ранен, израсходовал весь боевой комплект, но не покинул поле боя, а тараном сбил ведущий самолёт противника.

За время Великой Отечественной войны лётчик был награждён двумя орденами Красной Звезды, двумя орденами Боевого Красного Знамени и медалью «За оборону Ленинграда». За свой последний подвиг он награды не получил. В 2007 году поисковики под руководством Марата Фаляхиева на захоронении установили табличку с информацией о подвиге Ивана Баранова, а в декабре 2020 года – народный памятник.

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