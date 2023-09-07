Старый асфальт срезают на улице Николая Васильева в Пскове
Подрядчик приступил к фрезерованию асфальта на улице Николая Васильева в Пскове. Об этом сообщил глава города Борис Елкин в своём Telegram-канале.
Борис Елкин отметил, что перед началом ремонта проезжей части Горводоканал провёл большую работу на водопроводе и сетях ливневой канализации. Тем временем дорожники сделали тротуары.
Кроме того, в этом году рабочие приведут в порядок участок улицы от Зонального шоссе до железнодорожного переезда, а на следующий год запланирован отрезок от переезда до выезда из города. «Прорабатываем с подрядчиком вопрос, чтобы выполнить весь объём в этом году», – добавил глава Пскова.
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