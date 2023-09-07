Андрей Маковский – о курсе «Основы российской государственности»: Это огромный плюс для образования

14:40, 07 сентября 2023, ПАИ

Живой интерес студентов к курсу «Основы российской государственности» отметил депутат Псковского областного Собрания Андрей Маковский.

В ПсковГУ, как и в других вузах России, стартовал курс по изучению основ российской государственности. Дисциплина объединяет в себя такие темы, как «Что такое Россия?», «Российское государство-цивилизация», «Российское мировоззрение и ценности российской цивилизации», «Политическое устройство России», «Вызовы будущего и развитие страны».

«Я также как доцент кафедры провёл первые пары и хочу отметить живой интерес студентов. Правильное решение отойти от лекционных стандартов в сторону дискуссии и диалога: говорить просто о серьёзных вопросах и серьёзных проблемах», – отметил депутат.

По его словам, главная задача курса – это научить студентов критически мыслить, основываясь на прочный фундамент собственных ценностей, культуры, традиций. Андрей Маковский также добавил, что в рамках дисциплины запланированы решения кейсов, игры, модели, открытые лектории.

«В ходе работы на площадках ДНК России, СПбГУ, ПсковГУ я наблюдаю единство преподавателей по данному курсу. Конечно, вызывает интерес междисциплинарный курс: здесь есть и история, и география, и политология, и социология, и культурология. Сами преподаватели развиваются вместе со студентами. Это огромный плюс для российского образования», – резюмировал эксперт.