Михаил Ведерников проконтролировал ход работ по строительству фонтана на Четырёх углах

14:57, 07 сентября 2023, ПАИ

В сквере 60-летия Октября (Четыре угла) в Пскове продолжаются строительные работы по созданию нового фонтана. Ход строительства сегодня, 7 сентября, проконтролировал губернатор Псковской области Михаил Ведерников, передаёт корреспондент ПАИ. Главу региона сопровождал глава Пскова Борис Елкин.



Представитель компании-подрядчика рассказал о выполненных работах. Тестировать работу пешеходного фонтана будут в октябре или ноябре этого года, но полноценно он будет запущен к весенне-летнему сезону в 2024 году. Под землёй расположатся технические помещения для обеспечени функционирования фонтана. Фонтан уже подключён к сетям водоснабжения и водоотведения.

Создание фонтана в дар Пскову инициировал «Сбербанк». Управляющий Псковским отделением Сбера Владимир Компаниец поблагодарил Михаила Ведерникова за возможность сделать фонтан на 4 Углах.

«Это будет не просто фонтан, а инновационное, высокотехнологичное сооружение: с разными видами струй, подсветкой, светомузыкой, возможностью воспроизведения мультимедийного контента (роликов, фильмов) на водном экране из мелкодисперсной пыли. Благодаря этому его даже можно будет использовать в культурных и образовательных проектах. Уверен, что этот красивый и уникальный пешеходный фонтан станет любимым местом встреч и точкой притяжения псковичей и гостей города», - отметил Владимир Компаниец.

Концепцию фонтана определили жители Псковской области путём голосования на странице губернатора Псковской области Михаила Ведерникова в социальной сети «ВКонтакте».