Гала-концерт «Яркие грани таланта» состоится в Пскове

17:39, 07 сентября 2023, ПАИ

Большой гала-концерт «Яркие грани таланта» пройдёт в Зелёном театре Пскова 9 сентября. В мероприятии примут участие самодеятельные коллективы Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе Дома Офицеров.

Концерт входит в цикл мероприятий ежегодного регионального фестиваля «Центр талантов. На ветрах истории и современности». Проект реализуется уже в течение трёх лет.

«Все самые талантливые победители и участники Всероссийского конкурса искусств «Центр талантов – 2023», учащиеся Дома офицеров, а также приглашённые гости из других муниципалитетов выступят на большой сцене в Зелёном театре», – отметили в пресс-службе. Там также добавили, что концерт посвящён Году педагога и наставника.

Мероприятие состоится 9 сентября в Зелёном театре Пскова. Начало в 14:00.

Ранее сообщалось, что также 9 сентября в Псковском кремле состоится театрализованная программа «Стрелецкий двор в вечернем Кремле».