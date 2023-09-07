Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Культура

Гала-концерт «Яркие грани таланта» состоится в Пскове

Большой гала-концерт «Яркие грани таланта» пройдёт в Зелёном театре Пскова 9 сентября. В мероприятии примут участие самодеятельные коллективы Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе Дома Офицеров.

Фото: Дом офицеров

Концерт входит в цикл мероприятий ежегодного регионального фестиваля «Центр талантов. На ветрах истории и современности». Проект реализуется уже в течение трёх лет. 

«Все самые талантливые победители и участники Всероссийского конкурса искусств «Центр талантов – 2023», учащиеся Дома офицеров, а также приглашённые гости из других муниципалитетов выступят на большой сцене в Зелёном театре», – отметили в пресс-службе. Там также добавили, что концерт посвящён Году педагога и наставника.

Мероприятие состоится 9 сентября в Зелёном театре Пскова. Начало в 14:00.

Ранее сообщалось, что также 9 сентября в Псковском кремле состоится театрализованная программа «Стрелецкий двор в вечернем Кремле».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













07 сентября 2023

Дополнительные научные исследования проведут в церкви Николы со Усохи в Пскове

07 сентября 2023

Гала-концерт «Яркие грани таланта» состоится в Пскове

07 сентября 2023

Режиссёр «Чикатило» снимает в Псковской области фильм «Онегин»

07 сентября 2023

Актёр театра Ленсовета Сергей Перегудов: У Пскова особая атмосфера

07 сентября 2023

Как согласовать создание граффити в Пскове, объяснил эксперт

07 сентября 2023

Анна Ковальчук о Пушкинском театральном фестивале: Мы соединимся в творческом экстазе со зрителем

07 сентября 2023

Новую экспозицию разместят в Поганкиных палатах Пскова

07 сентября 2023

Более тысячи псковских школьников повезут в Москву и Санкт-Петербург


© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...