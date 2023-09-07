Авиабомбу уничтожили в Псковском районе

17:59, 07 сентября 2023, ПАИ

Авиабомбу времён Великой Отечественной войны ликвидировали сотрудники ГУ МЧС России по Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.

Бомба была ликвидирована путём контролируемого подрыва в 17:30 с соблюдением мер безопасности.

Все работы прошли в штатном режиме, ущерба населению и инфраструктуре не нанесено.

Напомним, что авиационную бомбу нашли сегодня, 7 сентября, в деревне Соловьи Псковского района.