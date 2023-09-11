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Общество

«Жемчужины» псковской школы иконописи представят в новой экспозиции

В отреставрированном здании Поганкиных палат продемонстрируют «жемчужины» псковской школы иконописи. Среди работ будут как отреставрированные старинные иконы, так и впервые представленные широкой публике шедевры. Об этом сообщил начальник службы по информационной политике, СМИ и общественным отношениям Псковского музея-заповедника Николай Полидовец в беседе с корреспондентом ПАИ.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского музея-заповедника

«Посетитель должен быть готов увидеть и те шедевры – «жемчужины» коллекции, которые были представлены ранее: до реставрации Поганкиных палат. Но самое главное, будет показано достаточно много икон, которые впервые представят широкой публике. Часть из них была на реставрации, а некоторые иконы находились в фондах, потому что раньше не хватало экспозиционного пространства», – отметил Николай Полидовец.

В коллекцию попали уникальные картины, например «Богоматерь Одигидрия», «Святая мученица Ульяна» (начало XV века) и другие. Также впервые посетители увидят иконы «Спас в силах из деисусного чина» (вторая четверть XVI века), «Святой Николай Можайский с Никейским чудом» (первая половина XVI века) и «Святые Косьма и Дамиан с клеймами двунадесятых праздников» (рубеж XVI–XVII веков).

В музее также пояснили, что основная задача экспозиции заключается в том, чтобы концептуально показать становление и развитие псковской школы иконописи, основываясь на наиболее ценных с искусствоведческой точки зрения примерах. Во-вторых, каждый период времени в иконописи нёс в себе определённые смысловые нагрузки, определённую смену мышления, ценностей. По незначительным деталям на иконах их можно проследить.

«В-третьих, мы добиваемся, чтобы экспозиция как минимум оставляла глубокий неизгладимый след у посетителей музея. Чтобы, пройдясь по залу, он нашёл что-то такое, что находится только в Пскове. Что можно увидеть только в Псковском музее-заповеднике», – подчеркнул Николай Полидовец.

Подробные сроки открытия выставки в музее пока не называют. По самым оптимистичным прогнозам, открытие выставочного пространства может состояться в конце года.

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