Александр Братчиков: Пешеходный фонтан – современный элемент городского пространства

18:23, 07 сентября 2023, ПАИ

Вице-спикер Псковского областного Собрания депутатов Александр Братчиков оценил ход работ фонтана на Четырёх углах в Пскове. Сегодня, 7 сентября, заместитель председателя облсобрания посетил площадку вместе с губернатором Михаилом Ведерников в ходе рабочего визита. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального парламента.

«Судя по тому, как работает подрядная организация, со строительством сухого фонтана в сквере на Четырёх углах всё хорошо – фонтан будет сдан в срок», – сказал Александр Братчиков.

Светомузыкальный фонтан, стоимостью 80 млн рублей – подарок Пскову от ПАО Сбербанк, подрядчик обещает завершить работы досрочно – до конца года.

Александр Братчиков обратил внимание на конструктивную особенность фонтана – высокотехнологичное сооружение не предполагает установки традиционной водной чаши, всё оборудование монтируется под землёй.

«Пешеходный фонтан – это современный элемент городского пространства, который станет украшением Пскова. Я очень рад, что город получил такой замечательный подарок, и особенно приятно, что располагаться новый фонтан будет на территории моего избирательного округа», – отметил Александр Братчиков.

Напомним, что концепцию фонтана определили жители Псковской области путём голосования на странице губернатора Псковской области Михаила Ведерникова в социальной сети «ВКонтакте».