Краеведческий проект «Твоя губерния» протестировали на печорских школьниках

22:23, 07 сентября 2023, ПАИ

Апробация образовательного краеведческого проекта «Твоя губерния» состоялась в Печорской средней образовательной школе № 3. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковской областной общественной организации «Чудской проект».



Фото: пресс-служба организации «Чудской проект»



Фото: пресс-служба организации «Чудской проект»



Фото: пресс-служба организации «Чудской проект»



Фото: пресс-служба организации «Чудской проект»



Фото: пресс-служба организации «Чудской проект»









Для школьников провели интерактивную программу, включающую показ фильма о наиболее интересных местах Псковской области, рассказ об основных вехах истории Псковской земли, ключевых исторических фигурах и этапах развития, а также прохождение квеста «Выдающиеся земляки». Всего в апробации приняло участие 45 учащихся.

В пресс-службе отметили, что история Псковской области изобилует положительными примерами, выдающимися личностями, значимыми для региона и России событиями, о которых обязательно нужно знать школьникам как для личностного роста и развития, так и для того, чтобы появились новые поводы для гордости историческим прошлым своего края.

Следующими масштабными мероприятиями проекта станут Дни истории Псковской области в образовательных учреждениях и региональная акция «Псковская область: 250 поводов для гордости».

Напомним, что проект «Твоя губерния» реализуется Псковской областной общественной организацией «Чудской проект» при финансовой поддержке регионального правительства.