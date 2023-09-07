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Общество

Краеведческий проект «Твоя губерния» протестировали на печорских школьниках

Апробация образовательного краеведческого проекта «Твоя губерния» состоялась в Печорской средней образовательной школе № 3. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковской областной общественной организации «Чудской проект».

  • Апробация проекта «Твоя губерния» в Печорской школе № 3
    Фото: пресс-служба организации «Чудской проект»
  • Апробация проекта «Твоя губерния» в Печорской школе № 3
    Фото: пресс-служба организации «Чудской проект»
  • Апробация проекта «Твоя губерния» в Печорской школе № 3
    Фото: пресс-служба организации «Чудской проект»
  • Апробация проекта «Твоя губерния» в Печорской школе № 3
    Фото: пресс-служба организации «Чудской проект»
  • Апробация проекта «Твоя губерния» в Печорской школе № 3
    Фото: пресс-служба организации «Чудской проект»

Для школьников провели интерактивную программу, включающую показ фильма о наиболее интересных местах Псковской области, рассказ об основных вехах истории Псковской земли, ключевых исторических фигурах и этапах развития, а также прохождение квеста «Выдающиеся земляки». Всего в апробации приняло участие 45 учащихся.

В пресс-службе отметили, что история Псковской области изобилует положительными примерами, выдающимися личностями, значимыми для региона и России событиями, о которых обязательно нужно знать школьникам как для личностного роста и развития, так и для того, чтобы появились новые поводы для гордости историческим прошлым своего края.

Следующими масштабными мероприятиями проекта станут Дни истории Псковской области в образовательных учреждениях и региональная акция «Псковская область: 250 поводов для гордости».

Напомним, что проект «Твоя губерния» реализуется Псковской областной общественной организацией «Чудской проект» при финансовой поддержке регионального правительства.

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