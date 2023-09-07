Краеведческий проект «Твоя губерния» протестировали на печорских школьниках
Апробация образовательного краеведческого проекта «Твоя губерния» состоялась в Печорской средней образовательной школе № 3. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковской областной общественной организации «Чудской проект».
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Фото: пресс-служба организации «Чудской проект»
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Фото: пресс-служба организации «Чудской проект»
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Фото: пресс-служба организации «Чудской проект»
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Фото: пресс-служба организации «Чудской проект»
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Фото: пресс-служба организации «Чудской проект»
Для школьников провели интерактивную программу, включающую показ фильма о наиболее интересных местах Псковской области, рассказ об основных вехах истории Псковской земли, ключевых исторических фигурах и этапах развития, а также прохождение квеста «Выдающиеся земляки». Всего в апробации приняло участие 45 учащихся.
В пресс-службе отметили, что история Псковской области изобилует положительными примерами, выдающимися личностями, значимыми для региона и России событиями, о которых обязательно нужно знать школьникам как для личностного роста и развития, так и для того, чтобы появились новые поводы для гордости историческим прошлым своего края.
Следующими масштабными мероприятиями проекта станут Дни истории Псковской области в образовательных учреждениях и региональная акция «Псковская область: 250 поводов для гордости».
Напомним, что проект «Твоя губерния» реализуется Псковской областной общественной организацией «Чудской проект» при финансовой поддержке регионального правительства.