Андрей Козлов отметил максимальное удобство онлайн-голосования на выборах

10:24, 08 сентября 2023, ПАИ

Депутат Псковского областного Собрания Андрей Козлов проголосовал на выборах губернатора региона. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Моё утро началось с сайта, куда я зашёл, чтобы отдать свой голос за того кандидата в губернаторы нашего региона, которого считаю достойным», – написал Андрей Козлов.

Депутат облсобрания также отдельно отметил максимальное удобство онлайн-голосования. «Сам сайт доступен, всё работает быстро и чётко, экономит время и не требует особых усилий. Надеюсь, что такая форма голосования и дальше будет актуальна и востребована. Это – настоящая находка для тех, кто в дороге, находится за пределами региона и своего дома и просто умеет грамотно распределять своё время!» – заключил Андрей Козлов.

Напомним, что в Псковской области сегодня, 8 сентября, открылось 596 избирательных участков. Началось трёхдневное голосование за кандидатов на выборах губернатора региона, главы Псковского района, а также в представительные органы местного самоуправления в десяти муниципалитетах области.

Голосование на выборах в регионе будет трёхдневным – 8, 9 и 10 сентября. Также на выборах будет применяться дистанционное электронное голосование.