Виктор Остренко проголосовал с помощью ДЭГ и убедился в исключении из бумажных списков

11:17, 08 сентября 2023, ПАИ

Вице-спикер Псковского областного Собрания Виктор Остренко дистанционно проголосовал на губернаторских выборах, а затем лично удостоверился, что его фамилия исключена из списков на избирательном участке. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе областного Собрания.

«Современные условия диктуют новые правила, в том числе для работы избирательной системы. Я только сейчас проголосовал через систему ДЭГ в своём рабочем кабинете. Теперь приехал посмотреть, как это организовано на моём избирательном участке, на котором я голосовал в прошлые годы», – рассказал депутат.

«Я убедился, что «задвоения» нет, в списках на избирательном участке моя фамилия не значится – голос будет учтён в системе ДЭГ», – констатировал Виктор Остренко.

Напомним, что в Псковской области сегодня, 8 сентября, открылось 596 избирательных участков. Началось трёхдневное голосование за кандидатов на выборах губернатора региона, главы Псковского района, а также в представительные органы местного самоуправления в десяти муниципалитетах области.