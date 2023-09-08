48% подавших заявление на ДЭГ псковичей проголосовали на губернаторских выборах

12:10, 08 сентября 2023, ПАИ

48 % избирателей от числа зарегистрированных в ДЭГ проголосовали в Псковской области на выборах губернатора к 12:00. Об этом сообщается в Telegram-канале экспертного клуба «Псковский регион».

Напомним, что в Псковской области сегодня, 8 сентября, открылось 596 избирательных участков. Началось трёхдневное голосование за кандидатов на выборах губернатора региона, главы Псковского района, а также в представительные органы местного самоуправления в десяти муниципалитетах области.

Голосование на выборах в регионе будет трёхдневным – 8, 9 и 10 сентября. Также на выборах будет применяться дистанционное электронное голосование.

Добавим, что открытие общественного штаба в Псковской области по наблюдению за выборами в единый день голосования 2023 года прошло 14 июня. Он располагается в здании «Команды 2018» в Пскове. Всего в общественный штаб при Общественной палате Псковской области по наблюдению за выборами в единый день голосования в 2023 году входит 15 человек. Основная цель штаба – обеспечение эффективного контроля за выборами в дни голосования.