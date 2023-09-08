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Депутаты Великолукской гордумы проголосовали на губернаторских выборах

Депутаты Великолукской городской Думы проголосовали на выборах губернатора Псковской области. Об сообщает портал Luki-News со ссылкой на администрацию Великих Лук.

Фото здесь и далее: администрация Великих Лук

«Сегодня я начал свой рабочий день, исполнив свой гражданский долг. Учитывая мой активный ритм жизни и ограниченное количество времени, я отдал свой голос дистанционно через систему дистанционного электронного голосования. Я считаю, что каждый человек может проявить свою гражданскую позицию не выходя из дома, не посещая избирательные участки. Ведь важно идти в ногу со временем и принимать новые технологии как данность. Важно участвовать в выборах и проявлять свою гражданскую ответственность, выбирая тех, кто будет принимать важные решения для нашего региона», – подчеркнул депутат Сергей Макаров.

Его коллега Ирина Соловьёва также поделилась, что проголосовала дистанционно через портал «Госуслуги».

«Утро своего дня рождения начала с очень важного дела! Приняла участие в дистанционном электронном голосовании по выбору губернатора Псковской области!» – рассказала депутат Екатерина Семёнова.

Её коллега Елена Чернозубова отметила, что сегодня очень важное событие – единый день голосования. Свой рабочий день она также начала с выбора губернатора Псковской области.

«Я уже сделал свой выбор благодаря системе ДЭГ. Отдал свой голос за достойного кандидата, имеющего опыт и желание работать на благо нашего региона. Проголосовать можно и на избирательных участках», – поделился депутат Дмитрий Белюков.

«Проголосовал с помощью системы дистанционного электронного голосования на выборах губернатора Псковской области. Очень просто и удобно. Любой человек сможет найти удобное время в один из трёх дней, чтобы проявить свою гражданскую позицию. Пользуясь случаем, хочу призвать всех принять участие в выборах. Я отдал свой голос за развитие нашей Псковщины», – рассказал депутат Николай Андросович.

Всем неравнодушным жителям Великих Лук, считает депутат Евгений Шумайлов, крайне важно принять участие в выборах губернатора Псковской области и отдать свой голос за её дальнейшее развитие.

«Голосование будет проходить три дня, поэтому каждый сможет выбрать удобное для себя время и посетить избирательный участок. Не оставайтесь в стороне!» – подчеркнул он.

Напомним, что в Псковской области сегодня, 8 сентября, открылось 596 избирательных участков. Началось трёхдневное голосование за кандидатов на выборах губернатора региона, главы Псковского района, а также в представительные органы местного самоуправления в десяти муниципалитетах области.

Голосование на выборах в регионе будет трёхдневным – 8, 9 и 10 сентября. Также на выборах будет применяться дистанционное электронное голосование

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