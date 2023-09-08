3,69% составила явка на выборах губернатора Псковской области на 12:00

12:48, 08 сентября 2023, ПАИ

3,69 % составила явка на выборах губернатора Псковской области без учёта ДЭГ на 12:00. Об этом ПАИ сообщили в региональной избирательной комиссии.

Всего на избирательные участки пришли проголосовать 16 695 жителей региона.

Через дистанционное электронное голосование проголосовало 48 % избирателей от 52 120 человек, подавших заявление.

Напомним, что в Псковской области сегодня, 8 сентября, открылось 596 избирательных участков. Началось трёхдневное голосование за кандидатов на выборах губернатора региона, главы Псковского района, а также в представительные органы местного самоуправления в десяти муниципалитетах области.

Голосование на выборах в регионе будет трёхдневным – 8, 9 и 10 сентября. Также на выборах будет применяться дистанционное электронное голосование.