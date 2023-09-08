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Общество

Потенциал Псковской области представлен на форуме «Ладога»

Делегация Псковской области принимает участие в Молодёжном образовательном форуме Северо-Западного федерального округа «Ладога» в Ленинградской области. Ряд значимых форумных площадок посетила заместитель губернатора Нинель Салагаева, которая передала участникам мероприятия приветственный адрес губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

«Ладога – это главный молодёжный форум Северо-Запада. В этом году основной темой форума стал молодёжный туризм. Интерес молодёжи к данной теме растёт, что не может не радовать. Кроме того, молодёжный туризм также помогает улучшить качество жизни молодых людей. Путешествия помогают им расширить свой кругозор, познакомиться с новыми людьми и получить новые впечатления. Это может помочь им развиваться личностно и профессионально. А ещё развитие молодёжного туризма может привести к созданию новых рабочих мест в индустрии туризма», – говорится в обращении главы региона.

На «Ладоге» Нинель Салагаева осмотрела выставку, посвящённую туризму и проекту «Серебряное ожерелье России», где представители Псковской области продемонстрировал самые знаковые места, гастрономические и туристические особенности региона.

Вице-губернатор также выступила на панельной дискуссии «Серебряное ожерелье России. Взгляд молодёжи», в рамках которой презентовала Печоры в качестве номинанта на столицу Серебряного ожерелья России. Кроме того, Нинель Салагаева пообщалась с псковской делегацией и приняла участие в интерактивной программе форума.

Вместе со студентами, преподавателями и работниками туристической индустрии в форумных мероприятиях принимают участие сотрудники управления общественных проектов и молодёжной политики правительства области и регионального комитета по туризму.

Отметим, форум «Ладога» продлится до 10 сентября. В рамках мероприятия пройдёт Всероссийский конкурс молодёжных проектов Федерального агентства по делам молодёжи, участники которого смогут получить грант в размере до 1 млн рублей на поддержку социально значимого проекта. От региона в нём примет участие Шушаник Шалджян с проектом «Гончарная мастерская». Он направлен на улучшение досуговой деятельности детей и молодёжи, а также дальнейшее развитие их творческого потенциала и возможностей самореализации.

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