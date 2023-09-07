Улитки из Псковской области вызвали ажиотаж на форуме «Ладога»

13:03, 07 сентября 2023, ПАИ

Стенд Псковской области стал одним из самых популярных на Дне регионов в рамках молодёжного образовательного форума Северо-Западного федерального округа «Ладога». Мероприятие проходит в Ленинградской области, передаёт корреспондент ПАИ.

Туристический потенциал региона представил фермер из Невельского района Алексей Корочкин, который занимается разведением бургундских улиток.

Добавим, что выпускник Сорбонны Алексей Корочкин в 2020 году открыл в Псковской области ферму Escargot D’Or («Золотая улитка») и был намерен превратить моллюска Helix Pomatia в гастрономический символ региона. О том, почему Псковская область является «улиточным эльдорадо», как связаны Невельский район и Париж, а также чем улитка лучше снетка, читайте здесь.

Отметим, что молодёжный образовательный форум Северо-Западного федерального округа «Ладога» проходит уже в 15-й раз. Мероприятие проводится при поддержке аппарата полномочного представителя президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе. В этом году в форуме принимает участие 35 жителей Псковской области.