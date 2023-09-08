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Политика

День выборов: будни избирательных участков в Пскове

Всего в Псковской области сегодня начали работу 596 участковых комиссий. Среди них Псковский педагогический комплекс, в здании которого расположились сразу четыре избирательных участка: № 42, 43, 44, 45. Как проходит первый день голосования, рассказали корреспонденту ПАИ члены УИК.

Фото здесь и далее: ПАИ

Все четыре избирательных участка полностью оборудованы: установлены столы для регистрации избирателей, отдельные ширмы для соблюдения тайны голосования. На участках работают наблюдатели и правоохранительные органы.

На участке также установлены КОИБы – две электронные урны, которые автоматически принимают и распознают избирательные бюллетени. По итогу каждого дня, а также всех трёх дней голосования с помощью принтера выводятся данные с уже посчитанными результатами. Это снижает бумажную нагрузку на членов участковой избирательной комиссии и исключает возможность незаконных манипуляций с бюллетенями.

Для удобства пожилых избирателей также установлены настольные лампы для лучшего освещения, есть увеличительные линзы.

Для избирателей, которые пришли голосовать в ППК с детьми, организовали детский уголок.

«Пока родители голосуют, дети будут под присмотром, смогут поиграть и порисовать. Избирком передал нам тематические раскраски и головоломки. Детям предлагается помочь зайчику пройти путь до избирательного участка, есть наклейки с символикой: герб, барсик, урна для голосования», – пояснила председатель УИК № 43 Вера Утцова.

Кроме того, для избирателей, голосующих впервые, приготовлены обложки для паспорта. Как пояснили в УИК № 44, любой 18-летний избиратель, голосующий впервые, может получить на участке, по которому он прописан, памятный подарок.

«18-летние псковичи, которые проголосовали с помощью ДЭГ, могут показать подтверждение о голосовании в электронном виде и также получить обложку с символом Псковской земли – барсом. Впервые голосующих у нас по списку 32 человека, надеемся, что придёт большая часть», – рассказала председатель УИК № 44 Елена Ковалёва.

Напомним, что в Псковской области сегодня, 8 сентября, открылось 596 избирательных участков. Началось трёхдневное голосование за кандидатов на выборах губернатора региона, главы Псковского района, а также в представительные органы местного самоуправления в десяти муниципалитетах области.

Голосование на выборах в регионе будет трёхдневным – 8, 9 и 10 сентября. Также на выборах будет применяться дистанционное электронное голосование

Добавим, что открытие общественного штаба в Псковской области по наблюдению за выборами в единый день голосования 2023 года прошло 14 июня. Он располагается в здании «Команды 2018» в Пскове. Всего в общественный штаб при Общественной палате Псковской области по наблюдению за выборами в единый день голосования в 2023 году входит 15 человек. Основная цель штаба – обеспечение эффективного контроля за выборами в дни голосования. 

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