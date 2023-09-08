Половина подавших заявку на ДЭГ проголосовали на выборах псковского губернатора

13:30, 08 сентября 2023, ПАИ

50 % избирателей от числа зарегистрированных в ДЭГ проголосовали в Псковской области на выборах губернатора к 13:00. Об этом сообщается в Telegram-канале экспертного клуба «Псковский регион».

Напомним, что в Псковской области сегодня, 8 сентября, открылось 596 избирательных участков. Началось трёхдневное голосование за кандидатов на выборах губернатора региона, главы Псковского района, а также в представительные органы местного самоуправления в десяти муниципалитетах области.

Голосование на выборах в регионе будет трёхдневным – 8, 9 и 10 сентября. Также на выборах будет применяться дистанционное электронное голосование.