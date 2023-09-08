Андрей Беляев проголосовал на выборах губернатора Псковской области

14:04, 08 сентября 2023, ПАИ

Глава администрации Великих Лук Андрей Беляев проголосовал на выборах губернатора Псковской области. Об этом он сообщил в своих соцсетях.

«Утро пятницы начал с участия в голосовании. Я сделал свой выбор благодаря системе ДЭГ. Отдал свой голос в пользу кандидата, способного объединять вокруг себя людей, быть близким к народу, работать во благо улучшения качества их жизни. А это самое важное! Не оставайтесь в стороне! Обязательно примите участие в голосовании за губернатора Псковской области! За нами будущее!» – подчеркнул он.

Напомним, что в Псковской области сегодня, 8 сентября, открылось 596 избирательных участков. Началось трёхдневное голосование за кандидатов на выборах губернатора региона, главы Псковского района, а также в представительные органы местного самоуправления в десяти муниципалитетах области.

Голосование на выборах в регионе будет трёхдневным – 8, 9 и 10 сентября. Также на выборах будет применяться дистанционное электронное голосование.