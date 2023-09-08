Борис Елкин: Традиционно принимаю участие в выборах дистанционно

14:09, 08 сентября 2023, ПАИ

Глава Пскова Борис Елкин проголосовал на выборах губернатора Псковской области. Об этом он сообщил в своём Telegram-канале.

«Уже традиционно принимаю участие в выборах дистанционно. Не надо отвлекаться от рабочих дел. Можно проголосовать, например, в парке, по пути на обед. Цифровые технологии – это часть нашей жизни. Почти у каждого есть смартфон, на работе – компьютер, все мы пользуемся мессенджерами, социальными сетями и многие услуги получаем через интернет. ДЭГ позволяет так же легко отдать свой голос за выбранного кандидата», – подчеркнул глава города.

Напомним, что в Псковской области сегодня, 8 сентября, открылось 596 избирательных участков. Началось трёхдневное голосование за кандидатов на выборах губернатора региона, главы Псковского района, а также в представительные органы местного самоуправления в десяти муниципалитетах области.

Голосование на выборах в регионе будет трёхдневным – 8, 9 и 10 сентября. Также на выборах будет применяться дистанционное электронное голосование.