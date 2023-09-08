Всероссийский проект «Истоки. Школа» запустят в Печорах

16:14, 08 сентября 2023, ПАИ

Всероссийский проект «Истоки. Школа» пройдёт с 26 сентября по 5 ноября в Печорах. В течение осени организуют пять заездов по разным тематическим направлениям: «Сохраняя память», «Открывая Россию», «Истоки. Медиа», «Создавая будущее», «Твой Герой». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе молодёжного центра «Истоки».

Площадкой для проведения новых заездов стал круглогодичный молодёжный историко-культурный центр «Истоки». Его открытие состоялось летом 2023 года в рамках одноимённого форума.

Новые инфраструктурные объекты, построенные на территории паломнического центра Свято-Успенского Псково-Печерского мужского монастыря, дали возможность в любое время года проводить образовательные мероприятия и работать над созданием новых продуктов, направленных на сохранение и развитие историко-культурного наследия России.

Кроме того, на базе форума «Истоки», созданного по поручению президента России Владимира Путина, состоялось торжественное открытие круглогодичного центра «Истоки».

Напомним, круглогодичный центр создан при поддержке правительства Псковской области, Свято-Успенского Псково-Печерского мужского монастыря Псковской епархии Русской православной церкви, Псковского государственного университета.

Организатором всероссийского проекта выступает программа «Роспатриот» Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь) при поддержке правительства Псковской области, епархиального Свято-Успенского Псково-Печерского мужского монастыря Псковской епархии, ПсковГУ.