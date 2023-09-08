Благодаря диспансеризации у псковича вовремя выявили рак прямой кишки

15:03, 08 сентября 2023, ПАИ

Благодаря диспансеризации специалисты вовремя выявили рак прямой кишки у жителя Пскова. Об этом ПАИ сообщили в Псковской городской поликлинике.

«На приём пришёл 60-летний мужчина, который скептически относился к диспансеризации. Все время ворчал и ругался, что это всё ерунда», – рассказала заведующая отделением профилактики поликлиники.

Как объяснил пскович, обратиться в отделение профилактики его заставили обстоятельства, он проходил комиссию по трудоустройству.

Врачи Псковской городской поликлиники уговаривали его пройти обследования по возрасту, одним из которых являлся анализ кала на скрытую кровь. Мужчина смеялся над таким анализом, не воспринимая всерьёз настойчивость медиков.

На второй этап диспансеризации мужчина всё же пошёл из принципа доказать, что это ничего не значит. Анализ был сдан на исследование, и пришёл положительный результат. У псковича подтвердился рак прямой кишки 3-й стадии.

В кратчайшие сроки мужчина начал лечение. Для него всё закончилось благополучно, уточнили в медицинском учреждении.

Ранее сообщалось, что псковичей приглашают бесплатно проверить своё здоровье.

Также губернатор Псковской области Михаил Ведерников рассказал, как записаться на диспансеризацию при помощи «Госуслуг».