Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Благодаря диспансеризации у псковича вовремя выявили рак прямой кишки

Благодаря диспансеризации специалисты вовремя выявили рак прямой кишки у жителя Пскова. Об этом ПАИ сообщили в Псковской городской поликлинике.

Фото: ПАИ

«На приём пришёл 60-летний мужчина, который скептически относился к диспансеризации. Все время ворчал и ругался, что это всё ерунда», – рассказала заведующая отделением профилактики поликлиники.

Как объяснил пскович, обратиться в отделение профилактики его заставили обстоятельства, он проходил комиссию по трудоустройству.

Врачи Псковской городской поликлиники уговаривали его пройти обследования по возрасту, одним из которых являлся анализ кала на скрытую кровь. Мужчина смеялся над таким анализом, не воспринимая всерьёз настойчивость медиков.

На второй этап диспансеризации мужчина всё же пошёл из принципа доказать, что это ничего не значит. Анализ был сдан на исследование, и пришёл положительный результат. У псковича подтвердился рак прямой кишки 3-й стадии.

В кратчайшие сроки мужчина начал лечение. Для него всё закончилось благополучно, уточнили в медицинском учреждении.

Ранее сообщалось, что псковичей приглашают бесплатно проверить своё здоровье.

Также губернатор Псковской области Михаил Ведерников рассказал, как записаться на диспансеризацию при помощи «Госуслуг».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













08 сентября 2023

Часть Октябрьского проспекта временно перекроют в Пскове

08 сентября 2023

Часть улицы Юбилейной в Пскове перекроют с 11 сентября

08 сентября 2023

Псковичей приглашают посмотреть на старинные костяные писала в Изборском музее

08 сентября 2023

6,99% составила явка на выборах губернатора Псковской области на 15:00

08 сентября 2023

59% подавших заявление на ДЭГ псковичей проголосовали на губернаторских выборах

08 сентября 2023

Депутат областного Собрания Татьяна Фомченкова проголосовала с помощью ДЭГ

08 сентября 2023

Благодаря диспансеризации у псковича вовремя выявили рак прямой кишки

08 сентября 2023

«Душа земли Псковской» Елена Савченко проголосовала на выборах губернатора


© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...