59% подавших заявление на ДЭГ псковичей проголосовали на губернаторских выборах

15:20, 08 сентября 2023, ПАИ

По состоянию на 15:00 59 % избирателей от числа подавших заявление на ДЭГ проголосовали на выборах губернатора Псковской области. Об этом сообщается в Telegram-канале экспертного клуба «Псковский регион».

Напомним, что в Псковской области сегодня, 8 сентября, открылось 596 избирательных участков. Началось трёхдневное голосование за кандидатов на выборах губернатора региона, главы Псковского района, а также в представительные органы местного самоуправления в десяти муниципалитетах области.

Голосование на выборах в регионе будет трёхдневным – 8, 9 и 10 сентября. Также на выборах будет применяться дистанционное электронное голосование.