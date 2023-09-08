6,99% составила явка на выборах губернатора Псковской области на 15:00

15:33, 08 сентября 2023, ПАИ

6,99 % составила явка на выборах губернатора Псковской области без учёта ДЭГ на 15:00 8 сентября. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе региональной избирательной комиссии.

Всего на избирательные участки пришли проголосовать 31 664 жителя региона.

Через дистанционное электронное голосование проголосовало 59 % избирателей от 52 120 человек, подавших заявление.

Напомним, что в Псковской области сегодня, 8 сентября, открылось 596 избирательных участков. Голосование на выборах в регионе будет трёхдневным – 8, 9 и 10 сентября. Также на выборах будет применяться дистанционное электронное голосование.