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Пскович вышел на поле в составе сборной России по футболу

Уроженец Пыталово Ярослав Михайлов вышел на поле в составе сборной России по футболу в матче против олимпийской команды Египта. Матч прошёл в египетском городе Суэц. Об этом сообщается в группе «Псковский футбол» в соцсети «ВКонтакте».

Фото: Александр Чурбанов

Ярослав Михайлов вышел на замену на 46-й минуте встречи, после чего сборная России сразу же отыграла пропущенный на седьмой минуте мяч. Товарищеская встреча закончилась вничью со счётом 1:1.

Напомним, что Ярослав Михайлов является игроком нижегородской команды «Пари-НН», которая выступает в высшей лиге России.   

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