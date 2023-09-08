Пскович вышел на поле в составе сборной России по футболу
Уроженец Пыталово Ярослав Михайлов вышел на поле в составе сборной России по футболу в матче против олимпийской команды Египта. Матч прошёл в египетском городе Суэц. Об этом сообщается в группе «Псковский футбол» в соцсети «ВКонтакте».
Ярослав Михайлов вышел на замену на 46-й минуте встречи, после чего сборная России сразу же отыграла пропущенный на седьмой минуте мяч. Товарищеская встреча закончилась вничью со счётом 1:1.
Напомним, что Ярослав Михайлов является игроком нижегородской команды «Пари-НН», которая выступает в высшей лиге России.
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