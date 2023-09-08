Глава Плюсского района Наталья Иванова проголосовала с помощью ДЭГ

17:36, 08 сентября 2023, ПАИ

Глава Плюсского района Наталья Иванова приняла участие в голосовании на выборах губернатора Псковской области через систему дистанционного электронного голосования (ДЭГ), сообщает газета «Плюсский край».

«Дистанционное электронное голосование – это уникальная возможность выразить свою гражданскую позицию вне зависимости от того, где ты находишься. Это очень удобно, прогрессивно и комфортно, особенно для молодого поколения», – поделилась Наталья Иванова.

Напомним, что в Псковской области сегодня, 8 сентября, открылось 596 избирательных участков. Голосование на выборах в регионе будет трёхдневным – 8, 9 и 10 сентября. Также на выборах будет применяться дистанционное электронное голосование.