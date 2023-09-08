Валентина Понизовская приняла участие в голосовании на выборах псковского губернатора

17:57, 08 сентября 2023, ПАИ

Глава Красногородского района Валентина Понизовская проголосовала на выборах губернатора Псковской области. Об этом сообщает районная газета «Заря».

«В 8:00 открылись все избирательные участки на территории Красногородского района. Прошу вас найти время и выполнить свой гражданский долг. Теперь сделать это стало ещё проще, если вы используете ДЭГ. Я уже проголосовала и сделала свой выбор!» – сказала она.

Напомним, что в Псковской области сегодня, 8 сентября, открылось 596 избирательных участков. Голосование на выборах в регионе будет трёхдневным – 8, 9 и 10 сентября. Также на выборах будет применяться дистанционное электронное голосование.