Глава Палкинского района проголосовала на выборах губернатора

18:19, 08 сентября 2023, ПАИ

Глава Палкинского района Ольга Потапова проголосовала на выборах губернатора Псковской области, сообщает газета «Льновод».

Напомним, что в Псковской области сегодня, 8 сентября, открылось 596 избирательных участков. Голосование на выборах в регионе будет трёхдневным – 8, 9 и 10 сентября. Также на выборах будет применяться дистанционное электронное голосование.