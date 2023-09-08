Глава Палкинского района проголосовала на выборах губернатора
Глава Палкинского района Ольга Потапова проголосовала на выборах губернатора Псковской области, сообщает газета «Льновод».
Напомним, что в Псковской области сегодня, 8 сентября, открылось 596 избирательных участков. Голосование на выборах в регионе будет трёхдневным – 8, 9 и 10 сентября. Также на выборах будет применяться дистанционное электронное голосование.
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08 сентября 2023
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