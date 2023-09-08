Печоры номинированы на звание новой столицы «Серебряного ожерелья России»
Печоры номинированы на звание новой столицы «Серебряного ожерелья России», сообщается в официальном телеграм-канале Псковской области.
До 30 сентября можно поддержать Печоры своим голосом. Чтобы проголосовать, необходимо подписаться на группу форума «Ладога»: https://vk.com/ladogaforum и проголосовать, пройдя по ссылке: vk.com/topic-25624461_50151143.
Ранее сообщалось, что делегация Псковской области принимает участие в молодёжном образовательном форуме Северо-Западного федерального округа «Ладога» в Ленинградской области.
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