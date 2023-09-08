Снятый в Псковской области выпуск программы «Формула еды» выйдет в эфир 9 сентября

18:17, 08 сентября 2023, ПАИ

Выпуск программы «Формула еды», снятый в Псковской области, выйдет в эфир 9 сентября в 9:00 на телеканале «Россия-1». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея-заповедника «Изборск».

Напомним, в июне съёмочная группа телеканала «Россия-1» посетила музей-заповедник «Изборск» для съёмок туристического блока передачи «Формула еды».

Ведущие передачи Сергей Агапкин и Сессиль Плеже узнали необычные факты из истории Изборска, прогулялись по боевому ходу и вместе с экскурсоводом Изборского музея-заповедника спустились по тайному ходу к воде.

Также съёмочная группа познакомилась с представителями народа сето, которые в этот день приехали из деревни Сигово.

«Формула еды» – это познавательное, красивое гастрономическое шоу – путешествие по России, в котором ведущие показывают отечественное производство полного цикла: от выращивания до фасовки и потребления.