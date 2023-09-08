Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Политика

Первый день голосования завершился на выборах в Псковской области

Первый день голосования завершился на выборах в Псковской области. Избирательные участки закрылись в 20:00, и откроются завтра, в 8:00.

Сегодня 70 % избирателей Псковской области от числа подавших заявления на ДЭГ уже проголосовали. 6,99 % составила явка на выборах губернатора Псковской области без учёта ДЭГ на 15:00 8 сентября.

Фото ПАИ

Напомним, что выборы пройдут ещё в течение двух дней – 9 и 10 сентября. На выборах губернатора Псковской области избиратели могут отдать свой голос за одного из четырёх кандидатов. В бюллетень для голосования внесены Пётр Алексеенко (КПРФ), Михаил Ведерников («Единая Россия»), Антон Минаков (ЛДПР) и Игорь Романов («Партия Роста»).

В случае возникновения вопросов избиратели могу позвонить в информационно-справочный центр избирательной комиссии Псковской области (горячая линия) по телефону 8-800-222-72-60.

Добавим, что в Псковской области сегодня, 8 сентября открылось 596 избирательных участков. В 8:00 началось трёхдневное голосование за кандидатов на выборах губернатора региона, главы Псковского района, а также в представительные органы местного самоуправления в десяти муниципалитетах области. Со всеми новостями о выборах можно ознакомиться в специальном сюжете ПАИ.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













08 сентября 2023

Первый день голосования завершился на выборах в Псковской области

08 сентября 2023

Детские уголки оборудовали на избирательных участках в Псковской области

08 сентября 2023

Наталья Исакова с помощью ДЭГ проголосовала на выборах губернатора

08 сентября 2023

Глава Палкинского района проголосовала на выборах губернатора

08 сентября 2023

Главное политическое событие года «Ночь выборов – 2023» в прямом эфире покажет «Первый Псковский»

08 сентября 2023

В эфир вышел 129-й выпуск «Псковского телеграма»

08 сентября 2023

Анастасия Повторейко: Мы голосуем за людей, которым доверяем своё будущее

08 сентября 2023

Глава Плюсского района Наталья Иванова проголосовала с помощью ДЭГ


© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...