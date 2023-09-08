Первый день голосования завершился на выборах в Псковской области

20:00, 08 сентября 2023, ПАИ

Первый день голосования завершился на выборах в Псковской области. Избирательные участки закрылись в 20:00, и откроются завтра, в 8:00.

Сегодня 70 % избирателей Псковской области от числа подавших заявления на ДЭГ уже проголосовали. 6,99 % составила явка на выборах губернатора Псковской области без учёта ДЭГ на 15:00 8 сентября.

Напомним, что выборы пройдут ещё в течение двух дней – 9 и 10 сентября. На выборах губернатора Псковской области избиратели могут отдать свой голос за одного из четырёх кандидатов. В бюллетень для голосования внесены Пётр Алексеенко (КПРФ), Михаил Ведерников («Единая Россия»), Антон Минаков (ЛДПР) и Игорь Романов («Партия Роста»).

В случае возникновения вопросов избиратели могу позвонить в информационно-справочный центр избирательной комиссии Псковской области (горячая линия) по телефону 8-800-222-72-60.

Добавим, что в Псковской области сегодня, 8 сентября открылось 596 избирательных участков. В 8:00 началось трёхдневное голосование за кандидатов на выборах губернатора региона, главы Псковского района, а также в представительные органы местного самоуправления в десяти муниципалитетах области. Со всеми новостями о выборах можно ознакомиться в специальном сюжете ПАИ.