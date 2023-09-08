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Общество

Церковь Святого Лазаря отреставрировали в Псково-Печерском монастыре

Церковь Святого Лазаря отреставрировали в Псково-Печерском монастыре, сообщается в Telegram-канале АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове».

  • Церковь Святого Лазаря отреставрировали в Псково-Печерском монастыре
    Фото: Telegram-канал АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове»
  • Церковь Святого Лазаря отреставрировали в Псково-Печерском монастыре
    Фото: Telegram-канал АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове»
  • Церковь Святого Лазаря отреставрировали в Псково-Печерском монастыре
    Фото: Telegram-канал АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове»
  • Церковь Святого Лазаря отреставрировали в Псково-Печерском монастыре
    Фото: Telegram-канал АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове»

В сообщении говорится, что в ходе реставрационных работ снесли поздние пристройки к историческому зданию церкви, укрепили фундаменты и стены, воссоздали крест, обновили фасады, кровлю, барабан и главку купола.

Также у церкви вновь появился внутренний дворик, нарядную ограду которого воспроизвели по документам. Дворик благоустроили: высадили цветы и хвойные растения, устроили газоны.

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