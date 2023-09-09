Выставка рисунков «Выборы глазами детей» открылась на избирательном участке в Пушкинских Горах

10:25, 09 сентября 2023, ПАИ

Выставка детских рисунков «Выборы глазами детей» открылась на избирательном участке № 334 (улица Садовая, культурно-досуговый центр) в Пушкинских Горах. Об этом сообщает газета «Пушкинский край».

Авторами работ стали учащиеся образовательных учреждений Пушкиногорского района. Ознакомиться с выставкой можно в часы работы избирательного участка – с 8:00 до 20:00.



Фото: газета «Пушкинский край»



Фото: газета «Пушкинский край»



Фото: газета «Пушкинский край»



Фото: газета «Пушкинский край»



Фото: газета «Пушкинский край»



Фото: газета «Пушкинский край»



Фото: газета «Пушкинский край»













Напомним, что сегодня, 9 сентября, начался второй день голосования на выборах в Псковской области.

На выборах губернатора Псковской области избиратели могут отдать свой голос за одного из четырёх кандидатов. В бюллетень для голосования внесены Пётр Алексеенко (КПРФ), Михаил Ведерников («Единая Россия»), Антон Минаков (ЛДПР) и Игорь Романов («Партия Роста»).

Также проходят выборы главы Псковского района, выборы и довыборы депутатов в представительные органы местного самоуправления.

Избирательные участки будут работать с 8:00 до 20:00.

В первый день голосования на выборах в Псковской области явка составила 10,6 %.

В случае возникновения вопросов избиратели могут позвонить в информационно-справочный центр избирательной комиссии Псковской области (горячая линия) по телефону 8-800-222-72-60.