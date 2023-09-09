Владимир Путин проголосовал на выборах с помощью ДЭГ

13:50, 09 сентября 2023, ПАИ

Президент России Владимир Путин в субботу проголосовал на выборах мэра Москвы через систему электронного голосования, сообщается на сайте Кремля.

Путин проголосовал в рабочем кабинете Кремля, использовав для этого стационарный компьютер с проводной мышкой. После голосования на экране компьютера высветились слова «Спасибо, вы успешно проголосовали!».

«Вот так», – подытожил глава государства.

Напомним, что сегодня, 9 сентября, начался второй день голосования на выборах в Псковской области.

На выборах губернатора Псковской области избиратели могут отдать свой голос за одного из четырёх кандидатов. В бюллетень для голосования внесены Пётр Алексеенко (КПРФ), Михаил Ведерников («Единая Россия»), Антон Минаков (ЛДПР) и Игорь Романов («Партия Роста»).

Также проходят выборы главы Псковского района, выборы и довыборы депутатов в представительные органы местного самоуправления.

Избирательные участки будут работать с 8:00 до 20:00.

В первый день голосования на выборах в Псковской области явка составила 10,6 %.

В случае возникновения вопросов избиратели могут позвонить в информационно-справочный центр избирательной комиссии Псковской области (горячая линия) по телефону 8-800-222-72-60.