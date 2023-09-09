Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Политика

Владимир Путин проголосовал на выборах с помощью ДЭГ

Президент России Владимир Путин в субботу проголосовал на выборах мэра Москвы через систему электронного голосования, сообщается на сайте Кремля.

Фото: скриншот видео

Путин проголосовал в рабочем кабинете Кремля, использовав для этого стационарный компьютер с проводной мышкой. После голосования на экране компьютера высветились слова «Спасибо, вы успешно проголосовали!».

Фото: скриншот видео

«Вот так», – подытожил глава государства.

Напомним, что сегодня, 9 сентября, начался второй день голосования на выборах в Псковской области.

На выборах губернатора Псковской области избиратели могут отдать свой голос за одного из четырёх кандидатов. В бюллетень для голосования внесены Пётр Алексеенко (КПРФ), Михаил Ведерников («Единая Россия»), Антон Минаков (ЛДПР) и Игорь Романов («Партия Роста»).

Также проходят выборы главы Псковского района, выборы и довыборы депутатов в представительные органы местного самоуправления.

Избирательные участки будут работать с 8:00 до 20:00.

В первый день голосования на выборах в Псковской области явка составила 10,6 %.

В случае возникновения вопросов избиратели могут позвонить в информационно-справочный центр избирательной комиссии Псковской области (горячая линия) по телефону 8-800-222-72-60.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













09 сентября 2023

16,49% составила явка на выборы губернатора Псковской области на 15:00

09 сентября 2023

79% подавших заявление на ДЭГ псковичей проголосовали на губернаторских выборах

09 сентября 2023

ФОТОРЕПОРТАЖ. Выборы в Псковской области

09 сентября 2023

Армен Мнацаканян проголосовал на выборах с помощью ДЭГ

09 сентября 2023

Игорь Дитрих проголосовал на выборах губернатора Псковской области

09 сентября 2023

Владимир Путин проголосовал на выборах с помощью ДЭГ

09 сентября 2023

98‑летний ветеран ВОВ проголосовал на выборах губернатора Псковской области

09 сентября 2023

13,5% составила явка на выборы губернатора Псковской области на 12:00


© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...