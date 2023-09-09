Армен Мнацаканян проголосовал на выборах с помощью ДЭГ

14:38, 09 сентября 2023, ПАИ

Вице-спикер Псковского областного Собрания Армен Мнацаканян проголосовал на выборах Псковской области с помощью ДЭГ. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального парламента.

«Скажу честно, я выбрал дистанционное электронное голосование из рациональных соображений – не стал отменять запланированную поездку в Пушкинские Горы, взял телефон, зашёл на портал, проголосовал буквально за минуту. Солнечный день, птички поют – прекрасно просто», – поделился Армен Мнацаканян.

Напомним, что сегодня, 9 сентября, начался второй день голосования на выборах в Псковской области.

На выборах губернатора Псковской области избиратели могут отдать свой голос за одного из четырёх кандидатов. В бюллетень для голосования внесены Пётр Алексеенко (КПРФ), Михаил Ведерников («Единая Россия»), Антон Минаков (ЛДПР) и Игорь Романов («Партия Роста»).

Также проходят выборы главы Псковского района, выборы и довыборы депутатов в представительные органы местного самоуправления.

Избирательные участки будут работать с 8:00 до 20:00.

В первый день голосования на выборах в Псковской области явка составила 10,6 %.

В случае возникновения вопросов избиратели могут позвонить в информационно-справочный центр избирательной комиссии Псковской области (горячая линия) по телефону 8-800-222-72-60.