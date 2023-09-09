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Тверской театр выступил на Пушкинском театральном фестивале в Пскове

Тверской театр кукол выступил на XXX Пушкинском театральном фестивале в Пскове сегодня, 9 сентября. Зрителям представили «Сказку о рыбаке и рыбке». Об этом ПАИ сообщают в пресс-службе Псковского академического театра драмы имени Пушкина.

Фото: Игорь Ефименко

В пресс-службе рассказали, что публика встретила коллектив аншлагом и продолжительными овациями. Маленьких зрителей особенно поразили визуальные находки спектакля – колышущееся море и чудесные превращения предметов и героев, а также порадовали новые персонажи – котик и барашек.

«Очень рада, что такие интересные, красивые, поучительные спектакли для детей приехали к нам на фестиваль. Это важно для развития нашего будущего поколения», – поделилась впечатлениями одна из зрительниц.

«Очень понравился спектакль, очень ждали в этом году Пушкинский фестиваль – разочарований не было, один восторг», – отметила другая зрительница.

С теплотой отзываются о постановке и сами артисты. «Мы очень любим спектакль, потому что он трогательный, тёплый и, как оказалось, жизненный. В нём, как в жизни, есть и трагедия, и комедия. Наша старуха самая обычная женщина, она не изначально злая ведьма, она просто совершила ошибку. И слава богу, что старик действительно её по-настоящему любит и прощает. Во время поклона мне показалось, что у всех зрителей были такие добрые и светлые глаза… Значит, они обратились внутрь себя и спектакль достиг цели», – рассказала артистка Ирина Сыряева.

«Эта постановка необычная. Во-первых, в спектакле очень много красивых визуальных решений: море всегда вызывает бурю восторгов у зрителей. А ещё режиссёр Людмила Фёдорова и художник Андрей Запорожский из Санкт-Петербурга придумали спектакль не о жадной старухе, а о любви. Тридцать три года вместе прожили старик со старухой, и любовь осталась. Героиня допустила ошибку, но финал всё равно оказался счастливым», – поделился заслуженный артист России Александр Мистров.

Напомним, что Пушкинский театральный фестиваль проходит в Пскове в 30-й раз. C 1994 года фестиваль является значимым событием культурного календаря не только города, но и всей театральной России, визитной карточкой театрального Пскова.

Посмотреть программу и купить билеты на спектакли Пушкинского фестиваля можно на официальном сайте мероприятия.

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