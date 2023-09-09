Председатель Псковской гордумы поздравил первокурсников университета ФСИН с принятием присяги
Председатель Псковской городской Думы Александр Гончаренко от имени депутатов поздравил первокурсников университета ФСИН с принятием присяги. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе гордумы.
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Фото: группа Псковской городской Думы в соцсети «ВКонтакте»
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Фото: группа Псковской городской Думы в соцсети «ВКонтакте»
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Фото: группа Псковской городской Думы в соцсети «ВКонтакте»
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Фото: группа Псковской городской Думы в соцсети «ВКонтакте»
«Очень важно, что вместе с солидным багажом знаний, который вы получите в стенах университета, вы впитаете в себя за годы учёбы важные жизненные ценности. Такие понятия, как «честь», «совесть», «служебный долг», несомненно, станут нравственной основой, корнем вашего мировоззрения», – подчеркнул Александр Гончаренко.
Напомним, что первокурсники Псковского филиала университета ФСИН России приняли присягу сегодня, 9 сентября. На церемонии присутствовали власти Пскова и Псковской области, представители силовых структур и областной общественной организации «Собрание высшего офицерского состава и духовенства».
Председатель Псковской гордумы поздравил первокурсников университета ФСИН с принятием присяги
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