20,74% составила явка на выборы губернатора Псковской области на 10:00

10:30, 10 сентября 2023, ПАИ

Явка на выборы губернатора Псковской области на 10:00 без учёта ДЭГ составила 20,74 %. Всего проголосовало 94 017 избирателей. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе избирательной комиссии региона.

С помощью дистанционного электронного голосования (ДЭГ) проголосовали 43 743 избирателя – 83,9 % от числа зарегистрированных пользователей.

Напомним, что сегодня, 10 сентября, проходит третий день голосования на выборах в Псковской области.

На выборах губернатора Псковской области избиратели могут отдать свой голос за одного из четырёх кандидатов. В бюллетень для голосования внесены Пётр Алексеенко (КПРФ), Михаил Ведерников («Единая Россия»), Антон Минаков (ЛДПР) и Игорь Романов («Партия Роста»).

Также проходят выборы главы Псковского района и определяется состав депутатов муниципальных собраний первого созыва в Красногородском, Локнянском, Невельском, Новоржевском, Опочецком, Печорском, Пыталовском и Струго-Красненском районах – будущих муниципальных округах. В Куньинском и Пушкиногорском районах проходят дополнительные выборы депутатов муниципальных собраний седьмого созыва по округу № 1.

52 102 избирателя Псковской области подали заявления об участии в выборах с помощью дистанционного электронного голосования. 83,9 % из них уже приняли участие в выборах, проголосовав на портале vybory.gov.ru.

В случае возникновения вопросов избиратели могут позвонить в информационно-справочный центр избирательной комиссии Псковской области (горячая линия) по телефону 8-800-222-72-60.