Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Политика

На выборах губернатора Псковской области активнее всего голосуют в Струго-Красненском районе

По состоянию на 10:00 10 сентября на выборах губернатора Псковской области на избирательных участках активнее всего голосуют в Струго-Красненском районе. Об этом из информационного центра облизбиркома сообщает корреспондент ПАИ.

Фото: Андрей Степанов

Так, в Струго-Красненском районе явка на выборы губернатора Псковской области без учёта ДЭГ составила 45,37 %.

  • Явка на выборы губернатора Псковской области на избирательных участках на 10:00
    Фото: ПАИ
  • Явка на выборы губернатора Псковской области на избирательных участках на 10:00
    Фото: ПАИ
  • Явка на выборы губернатора Псковской области на избирательных участках на 10:00
    Фото: ПАИ
  • Явка на выборы губернатора Псковской области на избирательных участках на 10:00
    Фото: ПАИ
  • Явка на выборы губернатора Псковской области на избирательных участках на 10:00
    Фото: ПАИ
  • Явка на выборы губернатора Псковской области на избирательных участках на 10:00
    Фото: ПАИ
  • Явка на выборы губернатора Псковской области на избирательных участках на 10:00
    Фото: ПАИ
  • Явка на выборы губернатора Псковской области на избирательных участках на 10:00
    Фото: ПАИ
  • Явка на выборы губернатора Псковской области на избирательных участках на 10:00
    Фото: ПАИ
  • Явка на выборы губернатора Псковской области на избирательных участках на 10:00
    Фото: ПАИ
  • Явка на выборы губернатора Псковской области на избирательных участках на 10:00
    Фото: ПАИ
  • Явка на выборы губернатора Псковской области на избирательных участках на 10:00
    Фото: ПАИ
  • Явка на выборы губернатора Псковской области на избирательных участках на 10:00
    Фото: ПАИ
  • Явка на выборы губернатора Псковской области на избирательных участках на 10:00
    Фото: ПАИ
  • Явка на выборы губернатора Псковской области на избирательных участках на 10:00
    Фото: ПАИ
  • Явка на выборы губернатора Псковской области на избирательных участках на 10:00
    Фото: ПАИ
  • Явка на выборы губернатора Псковской области на избирательных участках на 10:00
    Фото: ПАИ
  • Явка на выборы губернатора Псковской области на избирательных участках на 10:00
    Фото: ПАИ
  • Явка на выборы губернатора Псковской области на избирательных участках на 10:00
    Фото: ПАИ
  • Явка на выборы губернатора Псковской области на избирательных участках на 10:00
    Фото: ПАИ
  • Явка на выборы губернатора Псковской области на избирательных участках на 10:00
    Фото: ПАИ
  • Явка на выборы губернатора Псковской области на избирательных участках на 10:00
    Фото: ПАИ
  • Явка на выборы губернатора Псковской области на избирательных участках на 10:00
    Фото: ПАИ
  • Явка на выборы губернатора Псковской области на избирательных участках на 10:00
    Фото: ПАИ
  • Явка на выборы губернатора Псковской области на избирательных участках на 10:00
    Фото: ПАИ
  • Явка на выборы губернатора Псковской области на избирательных участках на 10:00
    Фото: ПАИ

Далее по явке на выборы губернатора Псковской области на избирательных участках следуют Куньинский район (42,63 %), Палкинский район (35,48 %), Усвятский район (35,21 %), Бежаницкий район (34,25 %), Красногородский район (29,94 %), Локнянский район (28,48 %), Пыталовский район (27,77 %), Островский район (27,16 %), Новоржевский район (26,62 %), Новосокольнический район (26,61 %), Пушкиногорский район (25,67 %), Себежский район (25,67 %), Дедовичский район (25,48 %), Пустошкинский район (25,37 %), Печорский район (23,97 %), Великолукский район (23,36 %), Плюсский район (22,7 %), Опочецкий район (22,68 %), Невельский район (22,41 %), Гдовский район (20,17 %), Порховский район (19,66 %), Псковский район (18,21 %), Дновский район (17,91 %), Псков (16,08 %), Великие Луки (14,36 %).

Отметим, что по состоянию на 12:00 86 % избирателей в регионе от числа подавших заявление на ДЭГ проголосовали на выборах губернатора Псковской области.

Напомним, что сегодня, 10 сентября, проходит третий день голосования на выборах в Псковской области.

В случае возникновения вопросов избиратели могут позвонить в информационно-справочный центр избирательной комиссии Псковской области (горячая линия) по телефону 8-800-222-72-60.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













10 сентября 2023

Концерт организован на избирательном участке в Пыталовском районе

10 сентября 2023

23,38% составила явка на выборы губернатора Псковской области на 12:00

10 сентября 2023

На выборах губернатора Псковской области активнее всего голосуют в Струго-Красненском районе

10 сентября 2023

86% подавших заявление на ДЭГ псковичей проголосовали на губернаторских выборах

10 сентября 2023

Столетняя жительница Плюсского района проголосовала на губернаторских выборах

10 сентября 2023

Почти 1,5 тысячи наблюдателей работает на выборах в Псковской области

10 сентября 2023

20,74% составила явка на выборы губернатора Псковской области на 10:00

10 сентября 2023

81% подавших заявление на ДЭГ избирателей проголосовали на выборах главы Псковского района

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...