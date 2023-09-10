На выборах губернатора Псковской области активнее всего голосуют в Струго-Красненском районе

12:10, 10 сентября 2023, ПАИ

По состоянию на 10:00 10 сентября на выборах губернатора Псковской области на избирательных участках активнее всего голосуют в Струго-Красненском районе. Об этом из информационного центра облизбиркома сообщает корреспондент ПАИ.

Так, в Струго-Красненском районе явка на выборы губернатора Псковской области без учёта ДЭГ составила 45,37 %.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



















































Далее по явке на выборы губернатора Псковской области на избирательных участках следуют Куньинский район (42,63 %), Палкинский район (35,48 %), Усвятский район (35,21 %), Бежаницкий район (34,25 %), Красногородский район (29,94 %), Локнянский район (28,48 %), Пыталовский район (27,77 %), Островский район (27,16 %), Новоржевский район (26,62 %), Новосокольнический район (26,61 %), Пушкиногорский район (25,67 %), Себежский район (25,67 %), Дедовичский район (25,48 %), Пустошкинский район (25,37 %), Печорский район (23,97 %), Великолукский район (23,36 %), Плюсский район (22,7 %), Опочецкий район (22,68 %), Невельский район (22,41 %), Гдовский район (20,17 %), Порховский район (19,66 %), Псковский район (18,21 %), Дновский район (17,91 %), Псков (16,08 %), Великие Луки (14,36 %).

Отметим, что по состоянию на 12:00 86 % избирателей в регионе от числа подавших заявление на ДЭГ проголосовали на выборах губернатора Псковской области.

Напомним, что сегодня, 10 сентября, проходит третий день голосования на выборах в Псковской области.

В случае возникновения вопросов избиратели могут позвонить в информационно-справочный центр избирательной комиссии Псковской области (горячая линия) по телефону 8-800-222-72-60.